Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Hongkong hat Chinas Führung die Protestbewegung in der Finanzmetropole vor einer weiteren Eskalation gewarnt. "Für die skrupellosen Gewalttäter und die schmutzigen Kräfte hinter ihnen: Wer mit dem Feuer spielt, wird dadurch zugrunde gehen. Sie werden früher oder später ihre Strafe bekommen." Das sagte der Sprecher der für die Sonderverwaltungszone zuständigen Behörde in Peking Yang Guang. Auf die Frage nach einem möglichen Einsatz chinesischer Soldaten gegen die Demonstranten antwortete er am Dienstag: "Die Chinesische Volksbefreiungsarmee ist eine sehr starke Kraft und kann in jedem Teil des chinesischen Territoriums für Sicherheit sorgen." Die einstige britische Kronkolonie wurde 1997 an China übergeben. Sie wird von Protesten gegen die von China gestützte Regierungschefin Carrie Lam und den Einfluss Chinas erschüttert. Mit einem Generalstreik erreichten die Proteste am Montag einen Höhepunkt. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei, die mit Tränengas gegen Demonstranten vorging.