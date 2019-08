Vor einem weiteren Wochenende mit Protesten in Hongkong kommen neue Drohungen aus China. Die dortige staatliche Zeitung "China Daily" warnte in einem Leitartikel vor einer Eskalation der Lage. Sollte es dazu kommen, hätten die in der Sonderverwaltungszone stationierten chinesischen Truppen "keinen Anlass untätig zuzuschauen", schrieben die Autoren. Hier Bilder einer, laut Behörden, routinemäßigen Verlegung von Soldaten am Donnerstag. Die Anwesenheit des chinesischen Militärs sei "nicht rein symbolisch", hieß es in dem Artikel. Unterdessen wurde in Hongkong die Festnahme des prominenten Menschenrechtsaktivisten Joshua Wong bekannt. Seine Partei teilte mit, Wong sei in eine Polizeizentrale gebracht worden. Von den Behörden war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Wong war erst im Juni vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Er hatte eine fünfwöchige Gefängnisstrafe abgesessen, zu der er im Zusammenhang mit den Protesten der "Regenschirm"-Bewegung von 2014 verurteilt worden war. Am Wochenende soll es neue regierungskritische Demonstrationen in Hongkong geben. Ein für Samstag geplanter Protestmarsch wurde jedoch von der Polizei nicht genehmigt. Dagegen haben die Organisatoren Einspruch eingelegt.