Lin Chieming steuert sein Boot durch die unruhigen Gewässer Taiwans. Lin ist Oberbefehlshaber der taiwanesischen Küstenwache. An wie so vielen kalten Morgen im Januar hält er Ausschau nach chinesischen Schiffen. Sogenannte Sandbagger- und Sandtransport-Schiffe, die unerlaubt in die Gewässer Taiwans vorgedrungen seien. Lin erzählt, dass seine Behörde im vergangenen Jahr knapp 4.000 solcher Schiffe zurück ins chinesische Territorium bringen musste. Im Vergleich zum Jahr 2019 sei dies ein Anstieg von 560 Prozent. Eine bisher ungewohnte und zermürbende Arbeit: „Eines dieser Sandbagger-Schiffe, die wir heute gesichtet haben, hatte keinen sichtbaren Namen. Eine chinesische National-Flagge war zu erkennen, also die des chinesischen Festlands mit fünf Sternen.. Auf einem anderen Schiff wurde der Name absichtlich entfernt." Ein gängiges Prozedere, so Lin. Sein Einsatzort: Die Matsu-Inseln. Diese befinden sich unmittelbar vor der chinesischen Küste, werden aber vom Taiwan seit dem Jahr 1949 regiert und verwaltet. Die Boote, so die taiwanesischen Behörden, würden Sand vom taiwanesischen Meeresgrund stehlen, um diesen für chinesische Bauvorhaben auf dem Festland einzusetzen. Aufnahmen von Bewohnern der Insel zeigen die Boote, wie sie unter Anordnung der Küstenwache den Sand zurück zu den Inseln Taiwans bringen. Im Anschluss werden die Boote wie so häufig zurück in chinesische Gewässer gebracht. Auf den Inseln macht sich die Ausbaggerungstaktik Chinas ebenfalls bemerkbar. Chen Kuo-Chiang betreibt ein Fischrestaurant auf Nangan. Er sagt, dass das Ausbaggern zu einem drastischen Rückgang des Fischbestandes führe. Vor drei Jahren habe er noch ein Dutzend Fische pro Tag an seinem Angelhaken gehabt. Jetzt kämpfe er darum, ein bis zwei mit nach Hause zu bringen. Sollten die Chinesen irgendwann ernst machen, und Taiwan militärisch angreifen, so Chen, werde er seine Frau und Kinder in Sicherheit bringen und dann zu den Waffen greifen und kämpfen. „Wir wollen nicht vom chinesischen Festland regiert werden, weil wir unsere Freiheit behalten möchten. Die Freiheit auf dem Festland ist total eingeschränkt. Es gibt große Unterschiede in der Sprache und in den Werten." Das demokratisch geführte Taiwan sowie westliche Analysten sagen, dass Chinas sogenannte „Grauzonentaktik" darauf abziele, Taiwans Ressourcen zu erschöpfen und den Willen der Streitkräfte zu schwächen. Solche Belästigungen würden zur Routine werden, sodass sich die Internationale Gemeinschaft irgendwann daran gewöhne. Vor den Matsu-Inseln seien gerade einmal neun Schiffe der taiwanesischen Küstenwache im Einsatz. An manchen Tagen, so sagten Regierungsbeamte, sehe sich die Wache Hunderten von chinesischen Schiffen mit einer Größe von 1000 bis 3000 Tonnen ausgesetzt. Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten sagte in einer Erklärung an Reuters, dass Taiwans Behauptungen, Peking erlaube den Sandbaggerbooten in der Nähe von Matsu "illegale Operationen" durchzuführen, unbegründet seien. Das Büro sagte auch, dass Taiwan "ein untrennbarer Teil von China" sei.

