STORY: Begrüßung mit offenen Armen. Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hat in der Hauptstadt Chinas Chef-Diplomaten Wang Yi empfangen. Zuvor war der auch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zu Gesprächen zusammengetroffen. Dabei hatte Wang gesagt, er freue sich darauf, während seiner Visite neue Vereinbarungen mit Russland zu treffen. Putin erklärte bei dem Treffen, die Beziehungen zwischen beiden Staaten entwickelten sich gut, die Zusammenarbeit mit China sei sehr wichtig. Wang sagte, sein Land sei bereit, die strategische Zusammenarbeit mit Russland zu vertiefen. Die Beziehungen zwischen Russland und China könnten nicht von einem dritten Land bestimmt werden, so der chinesische Diplomat. Kurz vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine vor fast einem Jahr hatten Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping eine umfassende Partnerschaft verabredet. Die Annäherung der beiden Großmächte wird im Westen ebenso mit Skepsis beobachtet wie ein kürzlich von China in Aussicht gestellter Friedensplan für die Ukraine. Die USA haben China vor einer militärischen Unterstützung Russlands in der Ukraine gewarnt.

