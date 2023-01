STORY: Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im vierten Quartal aufgrund der strengen Corona-Beschränkungen in dem Land erheblich verlangsamt. Laut Daten des Nationalen Statistikamtes wuchs die chinesische Wirtschaft im Zeitraum Oktober bis Dezember 2022 um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im dritten Quartal hatte die chinesische Wirtschaft noch um 3,9 Prozent zugelegt. Im Jahr 2022 wuchs die chinesische Wirtschaft um 3,0 Prozent und verfehlte damit das offizielle Ziel von "rund 5,5 Prozent" deutlich. 2021 war das Bruttoinlandsprodukt noch um 8,4 Prozent gewachsen. Mit Ausnahme des Wirtschaftswachstums nach der ersten Corona-Welle im Jahr 2020 ist dies das schlechteste Ergebnis seit 1976, dem letzten Jahr der jahrzehntelangen chinesischen Kulturrevolution. Experten sprachen von einer allmählichen Belebung der Konjunktur nach der jüngsten Aufhebung der sogenannten Null-Covid-Strategie, die Millionen von Chinesen und Chinesinnen an ihr Zuhause gefesselt hatte. Doch die Lockerung hat auch zu einem starken Anstieg der Corona-Infektionen geführt. Dies könnte nach Ansicht von Wirtschaftsexperten das Wachstum in China kurzfristig weiter beeinträchtigen.

Mehr