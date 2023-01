STORY: In China wurden am Sonntag die Neujahrsfeierlichkeiten eingeläutet. Nach drei Jahren Pandemie und finanzieller Not hofften Viele aber auch auf Gesundheit im neuen Jahr. Vor dem berühmten Lama-Tempel in Peking, der in der Pandemie wiederholt geschlossen worden war, bildeten sich lange Schlangen. Tausende von Menschen warteten darauf, für ihre Angehörigen beten zu können. Behörden hatten für die Woche vom 13. bis 19. Januar fast 13.000 neue Todesfälle durch das Virus gemeldet. "Wir müssen daran arbeiten, diese Probleme zu lösen und weiterzumachen", sagte dieser in Peking lebende Mann. "Ich hoffe, dass wir eine bessere Zukunft haben werden und jeder ein besseres Leben führen kann". Es ist das erste Neujahrsfest seit zwei Jahren ohne COVID-19-Beschränkungen. Für viele gab es kein Bremsen mehr. Am Neujahrsabend wurden mehr als 26 Millionen Fahrten mit der Eisenbahn, auf Autobahnen, Schiffen und Flugzeugen unternommen - zwar immer noch halb so viele wie vor der Pandemie, aber etwa 50 % mehr als im vergangenen Jahr, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV. Immobilienmakler Guo Jin, der mit seiner Familie feiert, wünscht sich ein florierendes Geschäft, die Wiederaufnahme der Produktion aber vor allem gute Gesundheit. "Wir haben einen Senior in unserer Familie, er ist über Achtzig, ich hoffe, er bleibt gesund". Da auch Millionen von Wanderarbeitern zum Neujahrsfest nach Hause fahren, sind Gesundheitsexperten besonders besorgt über die Menschen, die in den weiten ländlichen Gebieten Chinas leben, in denen die medizinische Versorgung schlechter ist.

