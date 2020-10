Der chinesische Nationalfeiertag wurde in Hongkong mit offiziellen Feierlichkeiten und Demonstrationen begangen. Regierungschefin Carrie Lam betonte bei einer Zeremonie, dass Hongkong nach den gewaltsamen Protesten im letzten Jahr nun wieder zu Stabilität und Ordnung zurückgefunden habe. Wegen Aufrufen zu Demonstrationen im Netz, wurde die Polizeipräsenz allerdings in der ganzen Stadt erhöht. Proteste gegen die zunehmende Einflussnahme durch Festlandchina haben in den vergangenen Monaten abgenommen, was vor allem an den Auflagen gegen die Corona-Pandemie liegt, und daran, dass viele fürchten sie könnten festgenommen und in China inhaftiert werden. Eine kleine Gruppe pro-demokratischer Demonstranten protestierte im Beisein zahlreicher Polizeibeamter. Der Aktivist Leung Kwok-hung sagte: „Ich hoffe, dass die Menschen Hongkongs sich weiterhin für ihre Forderungen einsetzen, und dass wir gegen die „nationale Sicherheit" vorgehen, die angeblich gut für das Land sein soll, aber eigentlich unsere Menschenrechte verletzt." Zu den Forderungen der Pro-Demokratie Bewegung gehört unter anderem die Abschaffung des im Juni verhängten Sicherheitsgesetzes, auf dessen Grundlage die Regierung alle Aktivitäten bestrafen kann, die sie als subversiv einstuft.

