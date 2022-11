STORY: Es muss was dran sein an den Marvel-Stars: Chris Evans, bekannt als "Captain America" aus der Comic-Filmserie "The Avengers" ist vom People Magazine zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden. Im vergangenen Jahr hatte der "Ant-Man" Paul Rudd den ersten Platz belegt. Im Interview mit "People" sagte Evans, der Titel fühle sich an wie eine "seltsame Form von bescheidener Prahlerei". Dennoch wollte er die Nachricht mit seinem größten Fan teilen - seiner Mutter. "Meine Mutter wird so glücklich sein", sagte Evans dem US-Magazin. "Sie ist stolz auf alles, was ich mache, aber das ist etwas, womit sie wirklich prahlen kann." "Meine Mutter wird so glücklich sein", sagte Evans in einem Interview mit People. "Sie ist stolz auf alles, was ich mache, aber das ist etwas, womit sie wirklich prahlen kann." Seit seinem Karrierestart im Jahr 2000 mit der US-Fernsehserie "Opposite Sex" hat sich Evans zu einem der Top-Stars von Hollywood entwickelt. Zuletzt war er in dem Action-Thriller "The Gray Man " zu sehen. Der 41-jährige Single hat aber auch außerhalb der Schauspielerei Ziele, zum Beispiel die Ehe und Vaterschaft. "Das ist absolut etwas, das ich will", sagte Evans dem People Magazine. Sich selbst als "sexy" zu bezeichnen, ist dem Schauspieler unangenehm. Er könne sich aber glücklich schätzen, in irgendeiner Form in der Diskussion zu sein, sagt Evans. Und freut sich jetzt schon darauf, auf den Titel zurückzublicken, wenn er "alt und schlaff" wird.

Mehr