Am Karsamstag hat Papst Franziskus die Osternacht in einem fast leeren Petersdom gefeiert. In diesem Jahr, und damit zum zweiten Mal infolge, wurde die Messe vor etwa 200 Teilnehmenden an einem Nebenaltar des Doms abgehalten. Sie wurde als Livestream im Internet angeboten. Zudem wurde sie um zwei Stunden vorverlegt, damit Gläubige, die aus Rom gekommen waren, noch rechtzeitig vor der Ausgangssperre um 22 Uhr nach Hause gehen konnten. Auch die Messe am nächsten Morgen klein aus. Der Gottesdienst am Ostersonntag zieht normalerweise bis zu 100.000 Menschen in den Vatikan auf den Petersplatz. Franziskus ging in seiner Rede auf die Pandemie ein und wollte Mut machen. In diesen dunklen Monaten höre man den auferstandenen Herrn, der einen einlädt, neu anzufangen und niemals die Hoffnung zu verlieren, so Franziskus. Ein Neuanfang sei möglich, auch jenseits des Scheiterns. Auch in Deutschland wurden Gottesdienste besucht, wie hier in der Bonifatius-Kirche in Berlin. Die, die teilnehmen durften, fanden es schön, dabei gewesen zu sein. Im vergangenen Jahr war das nicht möglich gewesen. "Nach vielen Jahren oder Jahrzehnten, weil ich werde jetzt schon langsam 70, muss ich sagen, gibt mir die Kirche auch Kraft fürs weitere Leben. Man vergisst manchmal auch, dass der Herrgott unter uns ist." "Ich war fast ein halbes Jahr nicht hier, weil ich nicht geimpft war und auch nicht gesund. Aber heute bin ich so glücklich, dass ich meine Heimatkirche gewissermaßen heute hier sehen kann und die Messe mitfeiern." "Ostern steht ja für Auferstehung und das ist ein Zeichen der Hoffnung, der Zuversicht, dass man am Ostersonntag in die Kirche gehen kann, natürlich unter Einhaltung der Bestimmungen. Aber es ist besser als vor einem Jahr, da war ja alles zu." Während die meisten Christen weltweit Ostern unter Corona-Bedingungen feiern müssen, treten in Israel bereits erste Lockerungen ein, da der Großteil der Bevölkerung bereits geimpft wurde. Bei der Ostermesse in der Grabeskirche in Jerusalem nahmen zahlreiche Gläubige teil. Die Grabeskirche steht mitten in der Altstadt und steht den Bibel-Überlieferungen zufolge an der Stelle, wo Jesus gekreuzigt und begraben wurde. Sie gilt als heiligster Ort des Christentums und als Zentrum christlicher Osterfeiern.

