STORY: Der größte, jemals vom Auktionshaus Christie’s zum Verkauf angebotene, weiße Diamant kommt bald in New York unter den sprichwörtlichen Hammer. Der "The Rock" genannte, birnenförmige Stein hat über 228 Karat. Die Schätzung vor dem Verkauf liegt bei 20 bis 30 Millionen Dollar. Der weiße Edelstein wurde vor über zwei Jahrzehnten in Südafrika abgebaut und geschliffen. Rahul Kadakia, internationaler Leiter der Schmuckabteilung bei Christie's "Ich bin seit 25 Jahren hier, und Christie's gibt es seit 256 Jahren. Und in all dieser Zeit ist dies der größte Stein in diesem Farbton, den wir anbieten. Die Größe ist natürlich etwas Besonderes, aber auch die Form. Der Stein hat einen großartigen Facettenschliff, der ihm Glanz und Funkeln verleiht." Sollten Sie Interessen haben: Die Auktion findet am 11 Mai statt.

Mehr