Mit Christina Kampmann und Michael Roth hat sich am Freitag ein weiteres Bewerberteam für den SPD-Parteivorsitz vorgestellt. In Berlin erläuterten die Kandidaten ihr gemeinsames Konzept. Der 48-jährige Bewerber Michael Roth: "Das, was wir jetzt machen, ist ja schon mal ein großes Wagnis. In 23 Veranstaltungen werden wir durch die Republik tingeln, um mit Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten über die Zukunft unseres Landes zu sprechen. Und dabei wollen wir auch einen Ton der Zuversicht anschlagen und nicht nur Moll. Das ist für uns ganz ganz wichtig. Dabei werden wir natürlich auch zu sprechen haben: wie können wir denn die Spaltung in der Gesellschaft überwinden? Wie schaffen wir es, dass die Kinderarmut bekämpft wird? Wie schaffen wir es, dass sich Menschen im Kapitalismus nicht überfordert fühlen? Das sind manchmal ganz lebenspraktische Dinge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beklagen sich über zu weite Wege zur Arbeit. Die Züge sind voll, die Staus auf der Straße, die Kitas sind voll, die Wohnungen werden immer teurer. Hier muss die SPD auch deutlich machen, dass sie sich diesen Schwierigkeiten des Lebensalltags stärker zuwendet." Und man hörte man Freitag in Berlin durchaus auch nachdenkliche Töne. Die 39-jährige Bewerberin um den SPD-Parteivorsitz, Christina Kampmann. "Ja, der Zustand der SPD ist kein guter. Wir stehen vor großen Herausforderungen und es gibt gerade, glaub ich, nichts schönzureden. Mit Andrea Nahles wurde nicht immer fair umgegangen. Aber jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Wir haben einen Prozess angestoßen, in dem sich alle Kandidatinnen und Kandidaten aber auch Teams bewerben können, in einem transparenten und offenen Verfahren, um den Parteivorsitz. Auch wir haben uns aus vollster Überzeugung beworben und freuen uns jetzt auf diese neue Zeit und wir freuen uns gemeinsam darauf, die SPD damit wieder voranzubringen." Bis zum 1. September können sich noch Interessenten für den Parteivorsitz bewerben. Darauf folgt eine Phase der Vorstellung auf Regionalkonferenzen und die Abstimmung durch die SPD-Mitglieder. Das Ergebnis soll am 26. Oktober verkündet werden.