**Achtung: Dieser Beitrag geht ihnen ohne Sprechertext zu** O-TON CHRISTINE LAMBRECHT, BUNDESJUSTIZMINISTERIN: "Nach den aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um einen rechtsextremistischen Terroranschlag eines Einzeltäter. Wir gehen davon aus, dass er aus antisemitischen, rechtsextremistischen Gründen handelte und die jüdische Gemeinde in der Synagoge in Halle zum Ziel hatte. Und nur durch glückliche Umstände - wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann - ist es ihm nicht gelungen in die Synagoge einzudringen. Wir müssen an der Stelle ganz deutlich machen, dass wir unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger deutlich besser schützen müssen. Ihnen gilt unsere Solidarität und es gehört zu unserer Staatsräson dass. Juden in Deutschland sicher leben können. [...] Wir müssen feststellen: Nicht erst seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübke, dass Rechtsextremismus hierzulande gewalttätiger, aggressiver auftritt. Und deswegen ist das eine immer größer werdende - Ich finde eine der größten - Bedrohungen, der wir uns aktuell gegenüber sehen und deswegen müssen wir mit allen Mitteln, die wir als Rechtsstaat zur Verfügung haben, dieser Bedrohung entgegenwirken. Wir alle sind aufgefordert, verantwortungsbewusst zu handeln, uns aber auch den Nährboden anschauen, auf dem diese rechtsextremistische Gewalt wächst. Und dieser Nährboden ist oftmals ein Nährboden, der zuerst beginnt mit Worten und diesen Worten folgen dann Taten."