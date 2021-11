Ja, das Land steht Kopf mitten in der vierten Welle der Coronavirus-Pandemie. Und doch gibt es trotz 2-G, Maske und Kontrollen hier und da die Möglichkeit zur Besinnlichkeit, so in dieser Woche im Christmas Garden im Botanischen Garten in Berlin. Ein Fest der Lichter. "Es ist einfach wunderschön, ist wirklich zauberhaft, man glaubt sich so in einem Märchenwald wieder mit der tollen Weihnachtsstimmung, der Weihnachtsmusik, also ja, wie im Traum. Wirklich super." "Ich finde es super schön, ist es so ein Highlight der Weihnachtszeit, wir gehen hier seit ein paar Jahren immer schon hin zur Eröffnung, und ja, sehr schön viele Lichter." Ein Garten der Lichter, ein Konzept, auf das neben botanischen Gärten auch Zoos im Winter gern zurückgreifen. Ein zusätzlicher Anreiz für einen Besuch, so die Hoffnung.

Mehr