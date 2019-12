Der Sachse Tino Chrupalla ist neuer Vorsitzender der AfD. Der Parteitag wählte den 44-Jährigen am Samstag in Braunschweig in einer Stichwahl mit knapp 55 Prozent zum Nachfolger von Alexander Gauland. "Toll! Ein schönes Gefühl. Ist schon überwältigend. Das ist eigentlich ein großes Votum. Ich bin sehr zufrieden, und ich freue mich, dass wirklich Ost und West in dieser Partei vertreten sind." Der Bundestagsabgeordnete und Malermeister Chrupalla, der als Favorit von Gauland gilt, wird keiner der Strömungen in der Partei zugerechnet. Der zweite Vorsitzende Jörg Meuthen wurde in seinem Amt bestätigt. Er rief die AfD dazu auf, ihre Professionalität weiter zu erhöhen. "Das ist eine Notlage und diese Notlage zwingt uns dazu, verdammt schnell zu lernen und ich sage es klipp und klar: Wir müssen nun regierungswillig und -fähig werden. Das ist uns aufgetragen. Das ist die Aufgabe für die nächsten zwei Jahre." Mit Chrupalla vollzieht sich ein Generationswechsel, denn mit Gauland gibt der letzte Mitbegründer der rechtspopulistischen Partei den Vorsitz auf.