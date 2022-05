STORY: Finale in der Königsklasse und damit der prestigeträchtige Höhepunkt des europäischen Vereinsfußballs am Samstag in Paris. Dort treffen die Teams von Liverpool und Real Madrid im Endspiel der Champions League aufeinander. Dabei handelt es sich um die Neuauflage der Final-Partie von 2018. Damals gewann Real Madrid das Spiel, das in Kiew ausgetragen wurde. Bei der abschließenden Pressekonferenz am Freitag zeigte sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp voll Respekt vor dem Gegner allerdings auch recht optimistisch in eigener Sache: LIVERPOOL COACH JUERGEN KLOPP: "Im Moment sind wir eher in einer Vorbereitungs-Stimmung, damit wir dem Gegner ein gutes Spiel liefern können. Ja, es stimmt, es handelt sich um den erfolgreichsten Verein mit einer Mannschaft, in der einige Spieler den Titel zum fünften Mal gewinnen können und wo der Trainer den Titel zum vierten Mal gewinnen kann. Das alles sagt schon viel aus. Diese Erfahrung bekommen wir nicht über Nacht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir zum dritten Mal in fünf Jahren dabei sind. Und das ist schon etwas Besonderes.” Aber auch der Coach von Real Madrid, der 62-jährige Italiener Carlo Ancelotti, schaute voll Zuversicht auf das Finale: CARLO ANCELOTTI, TRAINER VON REAL MADRID: "Ich denke, wir müssen einen Plan vorbereiten, in dem wir unsere Qualitäten zeigen können. Das, was wir auch während der Saison gezeigt haben, müssen wir am Spieltag zeigen. Während der Saison hat die Mannschaft einen sehr starken kollektiven Einsatz gezeigt. Wir haben viel individuelle Qualität. Und die Spieler, die als Ersatzspieler eingewechselt wurden, haben immer alles gegeben und den Unterschied ausgemacht.” Circa 75.000 Zuschauer werden im Stade de France erwartet. Anpfiff der Partie ist am Samstagabend um 21 Uhr.

