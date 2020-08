Mit der Rolle als Neuling in der Champions League kennt sich RB Leipzig Trainer Julian Nagelsmann aus. Das hatte er mit seinem alten Club Hoffenheim schon geschafft. Soweit wie jetzt mit Leipzig kam er damals nicht - am Dienstag will sich Nagelsmann mit seiner Mannschaft gegen Paris St. Germain im Halbfinale durchsetzen: "Wir sind jetzt nicht so weit gekommen, um hier Däumchen zu drehen, sondern wollen natürlich auch weiterkommen. Dafür sind ein paar mehr als zwei Keyfacts notwendig. Aber zwei entscheidende sind, dass wir Raum hinter der Kette gut kontrollieren. Und wenn wir den nicht kontrollieren, dass wir den Raum vor der Kette kontrollieren, dass sie da nicht so gut reinkommen, hinter die Kette, weil sie auf eine sehr ähnliche Art und Weise sehr viele Tore schießen, das auch sehr gut machen. Da klare Abläufe haben, natürlich auch die nötige Spielerqualität, gerade im Offensivbereich die Dinge mit ein bisschen zu viel Fläche gut zu Ende zu spielen." Auf der gegnerischen Trainerbank sitzt mit Thomas Tuchel einer, der Nagelsmann seit Jahren kennt. Und der sich auf die Einstellung in seiner Mannschaft verlassen kann: "Wir leben im Moment, wir haben es verdient, hier zu sein, weil wir ein außergewöhnliche Champions League Saison hatten. Das wir es bis zu diesem historischen Moment geschafft haben, liegt daran, dass wir viele Monate dafür gearbeitet haben, in vielen wichtigen Spielen auf höchstem Niveau. Und das ist das Ergebnis." Aus deutscher Trainersicht geht es in der Champions League gut weiter. Im zweiten Halbfinale trifft der FC Bayern auf Olympic Lyon. Die Chancen auf ein deutsches Trainer-Duell im Finale stehen also gar nicht schlecht.

