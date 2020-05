In diesem Augenblick berichtet der CNN-Reporter Omar Jimenez noch aus dem seit Tagen von gewaltsamen Protesten geprägten Minneapolis. Dann wird er festgenommen. Auf Jimenez' Frage, wieso er festgenommen werde, antworteten die Einsatzkräfte nicht. Auch auf den Hinweis seines Filmteams, dass es sich hierbei um eine Live-Übertragung handle, reagierten die Beamten nicht. Später wurde auch das Filmteam verhaftet. Der Gouverneur des Bundesstaates Minnesota Tim Walz hat sich wenig später für den Zwischenfall entschuldigt. Der Reporter und seine Crew wurden am Freitag wieder freigelassen. Wieso das Team verhaftet wurde, ist unklar. Kurz zuvor hatte der Kameramann die Verhaftung einer Demonstrantin gefilmt. Am Donnerstag fanden in Minneapolis der dritten Nacht infolge Brandstiftungen, Plünderungen und Vandalismus statt. Am Montag war der Afroamerikaner George Floyd bei seiner Verhaftung ums Leben gekommen, nachdem ein Polizist sein Knie etwa acht Minuten lang auf seinem Hals abgestützt hatte. Das Video kursierte im Netz. Daraufhin brachen in den ganzen USA Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.