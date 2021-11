Das Leben von Rock'n Roll-Legende Tina Turner wurde in Dokumentar- und Spielfilmen dargestellt, als Broadway-Musical und in Büchern - Warum also nicht auch als Comic, sagten sich die Herausgeber von TidalWave Comics, die in Turner ein inspirierendes Vorbild für ihre Leser sehen. Das Comic zeigt, wie Tina Turner in Tennesse aufwuchs, ihre Erfolge, ihre schwierige Ehe mit Ike Turner und ihr starkes Comeback. Das Heft ist Teil der "Female Force"-Serie des Verlags, in der bereits Dolly Parton, Kamala Harris und Michelle Obama vorgestellt wurden. Im Oktober wurde Tina Turner bereits zum zweiten Mal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Am 26. November wird sie 82 Jahre alt.

Mehr