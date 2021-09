Die Auszeichnung kommt rechtzeitig zum Start des neuen James-Bond-Films: Die Royal Navy hat 007-Darsteller Daniel Craig zum Commander ernannt. Allerdings nur ehrenhalber. Der 53-Jährige zieht damit mit seiner Filmfigur gleich. Denn Commander Bond ist ein Marineoffizier, der Großbritannien bei Missionen in aller Welt beschützt. Die Ernennung von Craig spiegele seine "persönliche Unterstützung für die britischen Streitkräfte" und "das Vermächtnis wider, das durch die Gestalt des fiktiven britischen Geheimagenten geschaffen wurde", heißt es in einer Pressemitteilung der Royal Navy. Auf dem offiziellen Twitter-Account von James Bond wurde Craig mit den Worten zitiert: "Ich fühle mich wirklich privilegiert und geehrt, zum Ehrenkommandanten des höheren Dienstes ernannt zu werden." Die Royal Navy und das Verteidigungsministerium haben das Filmteam bei den Dreharbeiten zum neuen Bond-Film "No Time to Die" unterstützt, der am 28. September in London seine Weltpremiere feiert. Darin wird Craig zum letzten Mal als Geheimagent James Bond zu sehen sein.

