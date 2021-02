Der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof will mit dem Radikalumbau des Unternehmens Gas geben und dieses Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. Trotz Belastungen durch die Corona-Krise soll das Betriebsergebnis 2021 positiv sein. Und in drei Jahren dann auf 2,7 Milliarden Euro steigen. Der Umbau ist mit Entlassungen und Filialschließungen verbunden. In Deutschland fällt jede dritte Stelle weg, fast jede zweite Filiale in Deutschland macht zu. Insgesamt will Knof die Bank digitaler aufstellen: "In unserer neuen Aufstellung kommen wir mit deutlich weniger Filialen aus. Während wir vor Corona noch 1000 Standorte hatten, werden es in Zukunft nur noch 450 sein. [...] Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Kunden die digitalen Kanäle nutzen. Vermögenden Kunden und Unternehmen mit einem höheren Beratungsbedarf bieten wir an insgesamt 220 dieser 450 Standorte persönliche Betreuung zu allen Fragen rund um Vermögen und Finanzierungen an." Auch in der Firmenkundensparte greift der frühere Deutsche-Bank-Manager hart durch. Zahlreiche Standorte im Ausland werden aufgegeben. Aus dem Aktienhandel und dem Research zieht sich die Bank zurück und arbeitet mit externen Anbietern zusammen. Die Mitarbeiter sollen nur noch Firmenkunden mit einem Deutschlandbezug betreuen. Bis Anfang Mai will Knof einen Sozialplan für den Abbau von 10.000 Stellen in trockenen Tüchern haben.

