STORY: Freude bei der Commerzbank. Zu Handelsbeginn haben Konzernchef Manfred Knof sowie Finanzvorständin Bettina Orlopp die Dax-Rückkehr an der Frankfurter Börse eingeläutet. Nach rund viereinhalb Jahren kehrt die Commerzbank damit in den Deutschen Aktienindex Dax zurück. Und der Bank-Chef zeigte sich am Montag in Frankfurt äußerst optimistisch. Manfred Knof, CEO Commerzbank: "Na, ich muss sagen, die letzten beiden Jahre hatten wir schon eine Menge Gegenwind und auch kritische Fragen. Also da wirft uns nichts mehr um. Aber natürlich freuen wir uns über mehr Aufmerksamkeit, auch mehr Investoren. Hoffentlich auch aus dem internationalen Umfeld, aus dem Ausland. Denn das haben unsere Kunden und die Bank verdient." Knof hatte nach seinem Antritt bei der Commerzbank Anfang 2021 den Sparkurs verschärft. Die Bank baute Tausende Stellen ab und verkleinerte ihr Filialnetz deutlich. "Es ist sicher, dass wir den Fokus auf der Kostenseite natürlich beibehalten. Aber in der nächsten Phase kommt es vor allen Dingen darauf an, unsere Kundenbasis weiter auszubauen. Aus den Geschäften mit den Kunden noch mehr Ertrag zu machen. Und die Transformation, die ja hier gerade für uns alle vor uns liegt, ist eine Riesenaufgabe. Und da wird die Commerzbank gebraucht. Aber das ist auch gut für die Commerzbank und wird unsere Position weiter verstärken." 2022 fuhr die Commerzbank dank steigender Zinsen mit gut 1,4 Milliarden Euro unter dem Strich den höchsten Gewinn seit 2007 ein. Möglich wurde die vorzeitige Rückkehr des Dax-Gründungsmitglieds durch den Rückzug des Industriegaseherstellers Linde.

