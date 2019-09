Geschäftiges Treiben am Flughafen der griechischen Insel Korfu: Deutsche Urlauber waren hier am Mittwoch kaum vom Trubel um die Thomas-Cook-Pleite betroffen: "Ich hoffe, wir heben ab. Aber so wie es aussieht funktioniert alles bei uns. Wir fliegen mit Condor." "Wir haben jeden Tag Update vom Hotel, vom Reisebüro bekommen. Lief alles super. Natürlich ein bisschen Angst, aber die Updates waren klasse." "Wir sind nicht mit Thomas Cook, wir sind mit Condor. Und laut Internet geht der Flug." Diesen Eindruck bestätigte Condor-Geschäftsführer Christoph Debus in Frankfurt: "Der Flugbetrieb geht ganz normal weiter. Schon die ganze Woche sind wir ohne Flugausfälle geflogen. Er ist sehr stabil. Wir verkaufen unsere Tickets wie gewohnt. Das ist eigentlich für den Kunden normal Business, das was wir im Moment gerademachen." Bei der deutschen Tochter von Thomas Cook war die Lage dagegen weiter angespannt. Firmenchefin Stefanie Berg: "Wir sind in den Strudel der Gruppeninsolvenz der Thomas Cook England mit hineingeraten und haben hier, wie gesagt, nach einer außergerichtlichen Lösung gesucht. Leider war das nicht möglich in der Kürze der Zeit. Deshalb waren wir heute gezwungen, Insolvenz zu beantragen. Wir hätten den Schritt gerne verhindert aber wir glauben, dass wir so nach vorne gehen können. Denn die positive Entwicklung der letzten Tage war, dass es großes Interesse gibt an Thomas Cook hier in Deutschland. Es gibt Investoren, es gibt Kapitalgeber, die auch kurzfristig einsteigen würden. Und wir sitzen jetzt gerade mit dem Insolvenzverwalter zusammen und versuchen hier, ein Szenario zu finden, wie es weitergehen kann." Die deutsche Thomas Cook GmbH meldete am Mittwoch, zwei Tage nach dem britischen Mutterkonzern, Insolvenz an. Der Reiseveranstalter hofft, sich von der Thomas Cook Group lösen zu können und einen Neustart zu schaffen. Das Land Hessen will einen Kreditantrag des Unternehmens prüfen. Dem ebenfalls zu Thomas Cook gehörenden Ferienflieger Condor springen der Bund und das Land Hessen mit einem staatlichen Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro bei.