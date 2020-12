Ankunft nach einer stürmischen Fahrt. Im Hafen von Kobe ist in dieser Woche das Containerschiff ONE Apus eingelaufen. Auf dem Weg von China nach Kalifornien war das Schiff rund 3000 Kilometer nordwestlich von Hawaii in einen Sturm mit hohem Wellengang geraten. Nach Angaben von NYK Ship Management wurden fast 2.000 der Container an Bord beschädigt oder gingen über Bord. Experten zufolge kommt ein derart hoher Verlust an Containern äußerst selten vor.

