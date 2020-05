Jonas Haller und Katharina Greiff müssen in diesen Tagen viel telefonieren. Sie arbeiten als sogenannte "Containment Scouts" im Gesundheitsamt in Frankfurt am Main. Ihr Job: Im Falle einer Coronavirus-Infektion müssen sie möglichst alle Kontaktpersonen des Infizierten nachverfolgen. Am Schreibtisch, mit dem Telefon bewaffnet, sind sie die Stimmen, die mit den Erkrankten, deren Kontaktpersonen und Verdachtsfällen reden. Und auf ihre Fragen und Probleme eingehen müssen. Eine sinnvolle Arbeit, findet Jonas Haller: "Also, normalerweise studiere ich Biologie und meine Motivation war einfach: In der Zeit, wo halt in der Corona-Krise, dass man halt auch was tut und nicht nur sagt, man sitzt zu Hause und ärgert sich. Meine Motivation war auch als Wissenschaftler so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Was ist Corona eigentlich und halt auch mitzuhelfen. Das war so meine Motivation dahinter." Haller, Greiff und ihre Kollegen hatten auch mit der Baptistengemeinde in Frankfurt am Main zu tun, die bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Als Folge eines Gottesdienstes hatten sich dort mehr als 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Viel zu tun also, für die "Containment Scouts". Sie hätten ihren Job gut gemacht, sagt der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer: "Der Job des Gesundheitsamtes ist, jeden Fall einer Infektion und alle Kontaktfälle dann nachzuverfolgen. Genau das hat hier funktioniert. Genau darüber sind wir aufmerksam geworden darauf, dass es in dieser Baptisten-Gemeinde Infektionen gab und wir sind dem konsequent nachgegangen, gemeinsam auch mit den Gesundheitsämtern in den Umland-Gemeinden und Umland-Landkreisen. Und dadurch hatten wir dann sehr schnell die Klarheit, dass es hier zu einem erheblichen Ausbruch gekommen ist." Als "Containment Scouts" arbeiten oft Studierende, die sich für ein Programm des Bundesverwaltungsamtes und des Robert-Koch-Instituts beworben hatten und dann auf die jeweiligen Gesundheitsämter aufgeteilt wurden. Dort arbeiten sie dann in Vollzeit und sind auch bei Einsätzen an Flughäfen, bei Hausbesuchen oder großangelegten Tests dabei. Zur Hochzeiten der Pandemie arbeiteten mehr als 80 Mitarbeiter des Frankfurter Gesundheitsamtes an der Nachverfolgung der Infektionsketten.