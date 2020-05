Die jamaikanischen Bobfahrer Shanwayne Stephens und Nimrow Turgott ziehen wie immer vor dem Start ihre Helme an, gehen in Position und schieben an. In Zeiten von Corona ist es aber kein Bob, den sie antreiben, sondern ein kleines Auto. "Wir mussten uns eigene Methoden ausdenken, um das Anschieben zu simulieren und zu trainieren. Da haben wir uns gedacht, warum gehen wir nicht einfach raus und schieben das Auto an, machen ein paar Wiederholungen und schieben das Auto vor und zurück." Jamaikanische Bobfahrer sind es gewohnt, ohne Schnee und Eis zu trainieren. Trotzdem löste der Anblick bei einigen Nachbarn in der Siedlung der englischen Stadt Peterborough Fragen auf. Wie die beiden erzählen, wurde ihnen unter anderem Hilfe beim Schieben angeboten. "Ja, wir haben ein paar witzige Blicke abbekommen. Es kamen Leute zu uns, die dachten, dass unser Auto kaputt wäre und uns helfen wollten, es wieder anzuschieben, das war sehr witzig." "Und als wir ihnen erzählten, dass wir das jamaikanische Bobteam sind, war ihre Reaktion völlig anders, sie waren begeistert." Turgott, der eigentlich in Jamaika lebt, wohnt seit Januar bei Stephens in England. Das hatten sie auch vor der Coronavirus-Pandemie so geplant, um gemeinsam zu trainieren. Nachdem es die Olympischen Spiele 2018 um einen Platz verpasst hatte, will das Duo sich für die Winterspiele in Peking 2022 qualifizieren, um dann vielleicht eine alte jamaikanische Bobgeschichte neu zuschreiben. Die beiden Athleten sagen selbst, dass sie in dieser besonderen Phase von der Männerbobmannschaft von 1988 in Calgary, Kanada, inspiriert wurden, die 1993 in dem Film "Cool Runnings" verewigt wurde. "Natürlich ist es ein Erfolg, eine Medaille zu gewinnen, aber allein schon dabei zu sein und auf höchstem Level abzuliefern, und sein Bestes zu geben, mehr kann ich mir gar nicht wünschen." "Diese Männer haben ein Vermächtnis hinterlassen, auch durch den Film, der dadurch entstanden ist. Ich persönlich will dieses Level überschreiten und sogar mehr erreichen." Die Mannschaft Calgary hatte wie Stephens und Turgott in warmen Gefilden trainiert und sich dann für die Spiele qualifiziert. Vielleicht klappt es ja auch dieses Mal.