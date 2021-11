Vor dem Hintergrund rapide steigender Corona-Zahlen haben Bund und Länder am Donnerstag weitreichende Maßnahmen beschlossen, die die Pandemie eindämmen soll. Stichworte hier sind: Hospitalisierungsrate, 2G-Regel in Gastronomie und in Freizeiteinrichtungen, 3G-Regel am Arbeitsplatz und in Bussen und Bahnen, Test- und Impfpflicht. Das sind viele neue Regeln, mit denen sich die Menschen in Deutschland arrangieren müssen. Stimmen dazu aus Köln: "Ja, ich glaube, das ist eine ultraschwierige Entscheidung, weil sich die Gesellschaft immer mehr aufregt und alle wollen, dass es vorbei ist, aber andererseits hat man auch wieder Angst, wenn die Zahlen steigen. Ich finde 3G eigentlich tatsächlich eine gute Lösung, auch im Bahnverkehr. Solange zum Beispiel Tests kostenlos sind und jeder die Möglichkeit hat sich irgenwie testen zu lassen." "Anreize setzen zu impfen, denke ich, wäre jetzt wichtig in der Phase. Ja, wahrscheinlich wieder irgendwann Kontaktbeschränkungen einführen. Insbesondere dann wohl um für Ungeimpfte, wenn das nicht anders geht." "Es muss abhängig gemacht werden von den Zuständen, die im Moment sind und die nehmen zu. Köln geht ja jetzt noch. Aber Süddeutschland oder Ostdeutschland, da muss man schon realistisch sein. Wenn mehr Leute geimpft sind, dann wird das langfristig viel besser sein." "Und wenn man 3G einführt, dann müssen die Tests auch wieder kostenlos werden. Weil, was wir ja irgendwie aufhalten wollen, ist eine Spaltung der Gesellschaft gerade. Keine Ahnung, was der richtige Weg ist, aber irgendwas muss man halt machen." Umfragen belegen übrigens, dass fast jeder Zweite in Deutschland angesichts der stark gestiegenen Corona-Zahlen härtere Maßnahmen für angemessen hält. Nach Zahlen des ZDF-Politbarometers von vor einer Woche ist die große Mehrheit für 2G in Restaurants und Freizeiteinrichtungen und für 3G am Arbeitsplatz.

