In Argentinien hat die Regierung wegen einer erneuten starken Ausbreitung des Coronavirus einen Lockdown verhängt. Die Maßnahmen sollen am Samstag in Kraft treten und neun Tage lang gelten. Das kündigte Präsident Alberto Fernández in einer Fernsehansprache an. Nach seinen Worten macht Argentinien gerade den schlimmsten Moment der Pandemie durch. Am Donnerstag waren in dem südamerikanischen Land knapp 36.000 Corona-Neuinfektionen und 435 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden. - Argentinien hat rund 45 Millionen Einwohner. "Ich bin mir sehr bewusst, völlig bewusst, dass diese Einschränkungen Schwierigkeiten schaffen. Angesichts der Realität gibt es aber keine andere Wahl, als sich für den Erhalt des Lebens zu entscheiden. Ich werde diese Zahl an Ansteckungen und Todesfällen nicht als etwas Natürliches akzeptieren. Der Staat wird weiterhin diejenigen begleiten, die ihn am meisten brauchen, so wie wir es immer getan haben." Die neuen Maßnahmen ähneln jenen, die im vergangenen Jahr in Argentinien zu Beginn der Pandemie verhängt worden waren. Soziale, religiöse und sportliche Aktivitäten sind untersagt. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen. Ebenso wie nicht lebensnotwendige Geschäfte. Die Impfkampagne in dem Land ist bisher hinter den Plänen zurückgeblieben. Bisher wurden nur knapp 5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, gut 18 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten.

