Bayern fordert eine bundeseinheitliche Regelung im Umgang mit den Risiken durch das Coronavirus an Flughäfen in Deutschland. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml sagte nach einer Kabinettssitzung in München: „Wenn wir jetzt allein in München vorangehen, dann nützt es uns nichts, weil einfach zu viele auch über die anderen Flughäfen reinkommen." Die Ministerin sagte, es sei wichtig, Einreisende noch genauer daraufhin zu befragen, ob sie Kontakte nach Hubai oder in die Stadt Wuhan gehabt hätten. „Wenn wir jetzt, unsere Patientin null, wenn ich sie so nennen darf, also die chinesische Mitarbeiterin der Firma, da wäre es ja wichtig gewesen, wenn man die Frage gehabt hätte - die kam ja aus Shanghai, also wäre erstmal ja nicht in irgendein Raster gefallen. Aber wenn man sie gefragt hätte, hatten Sie in letzter Zeit Kontakt nach Wuhan, hätte sie sicherlich angeben können, dass sie eben hier mit ihren Eltern Kontakt gehabt hätte. Und dadurch wäre sie in den Fokus gekommen." Acht der in Bayern erkrankten hätten direkt Kontakt mit der chinesischen Kollegin des Webasto Konzerns gehabt. Bei zwei Fällen handle es sich um die Kinder der Mitarbeiter. „Und zum anderen muss man dazu sagen, von der Erwartung her ist jeder neue bestätigte Fall, zieht natürlich wieder Kreise. Wir müssen wieder in der Firma nachfragen, gibt es noch weitere Kontaktpersonen, die bisher nicht im Fokus waren, und gleichzeitig das familiäre Umfeld natürlich, genau unter die Lupe nehmen. Wo war derjenige die letzten Tage, mit wem hatte er enger Kontakt, wer muss da auch noch untersucht werden." Hier stehe man in engem Austausch mit den Behörden in Frankfurt, so Huml.