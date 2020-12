Für die Impfdiskussion in den USA ist es ein wichtiges Signal: Der gewählte US-Präsident Joe Biden will sich öffentlich gegen das Coronavirus impfen lassen. Schon in wenigen Tagen soll es so weit sein, hieß es in seinem Umfeld. Biden wolle sich in der kommenden Woche bei einem öffentlichen Termin die erste Dosis des neuen Impfstoffs gegen das Virus geben lassen. Der 78-Jährige gehört aufgrund seines Alters zur Risikogruppe. Er wolle auch zeigen, dass der Impfstoff sicher sei, wird Biden zitiert. So eine vertrauensbildende Maßnahme ist durchaus wichtig. Laut einer landesweiten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters wollen sich nur 61 Prozent der US-Bürger gegen das Coronavirus impfen lassen. Viele US-Bürger sind skeptisch, ob der Impfstoff wirklich wirksam und unbedenklich ist. Am Wochenende war die Auslieferung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer in den USA angelaufen. Die Vereinigten Staaten sind von den absoluten Zahlen her das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land. Biden hatte den Kampf gegen die Pandemie zur obersten Priorität seiner Amtszeit erklärt. Vizepräsident Mike Pence werde bereits am Freitag während einer öffentlichen Veranstaltung geimpft, teilt das Weiße Haus mit.

