Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich vor laufenden Kameras gegen das Coronavirus impfen lassen. In der Türkei kommt das Vakzin des chinesischen Biotechunternehmens Sinovac zum Einsatz. Der öffentliche Impftermin sollte nach Angaben von Erdogans AK Partei die Zweifel der Bevölkerung ausräumen. "Als Regierung werden wir alles tun, was wir können. Wir nutzen alle verfügbaren Mittel. Wir hoffen, dass nach den ersten 3 Millionen Dosen weitere 25 bis 30 Millionen Dosen nachkommen werden. Wir werden die Menge der Impfstoffe, die aus China kommen, auf 50 Millionen bringen." Für Sinovac war am Mittwochabend eine Notfallzulassung in der Türkei erteilt worden. Tests hätten ergeben, dass der Impfstoff "ausreichend sicher" sei, hieß es. Am ersten Tag nach der Notfallzulassung hätten über 250 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitswesens den Impfstoff verabreicht bekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf seiner Website mit. Nach dem Gesundheitspersonal sollen Menschen über 65 Jahren geimpft werden, in einer zweiten Phase dann Mitarbeiter einiger Ministerien, Lehrpersonal sowie Sträflinge. Die Türkei hat bei rund 83 Millionen Einwohnern seit März rund 2,3 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus und rund 23 000 Todesfälle registriert.

