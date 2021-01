Die brasilianische Armee hat per Flugzeug Sauerstoffvorräte in den Bundesstaat Amazonas transportiert. Zuvor hatte es einen dringen Hilferuf aus Krankenhäusern in Manaus gegeben, die ihre Corona-Patienten nicht mehr angemessen behandeln konnten. In sozialen Medien wurden Videos verbreitet, auf denen zu sehen war, wie Menschen privat angeschaffte Sauerstoffflaschen für ihre kranken Verwandten in Krankenhäuser tragen. Manaus war bereits zu Beginn der Pandemie schwer von der Gesundheitskrise betroffen. Nun sind die Zahlen der Corona-Infektionen erneut dramatisch angestiegen. Alleine in den ersten zwölf Tagen des neuen Jahres sollen mehr als 2.000 Neuinfizierte in die Krankenhäuser eingeliefert worden sein. Die Wartelisten für Intensivbetten sind lang. Viele Menschen seien bereits erstickt, ohne behandelt worden zu sein, hieß es. Der rapide Anstieg der Neuinfektionen könnte laut Experten auf eine Virusmutation zurückzuführen sein, die im Amazonas-Bundesstaat entdeckt wurde. Mehr als 200.000 Menschen sind in Brasilien bereits an Covid-19 gestorben - das ist die zweithöchste Zahl nach den USA.

