Die Krankenschwester Kelly-Ann Gurney arbeitet im Royal Derby Hospital, in Mittelengland. Hier, wie in vielen anderen Krankenhäusern des Landes auch, werden immer mehr Patienten eingeliefert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Es sei einfach zu viel Arbeit, sagt Gurney: "Wir laufen alle nur noch auf Adrenalin. An diesem Punkt fühlt sich selbst der Blick zurück auf die letzte Welle ein bisschen wie ein Traum oder besser ein Alptraum an. Wir sind erschöpft, es wird ein Kampf." Hier im Royal Derby Hospital sind schon 600 Mitarbeiter krankgeschrieben oder in Selbstisolation. Die Belastungsgrenze sei erreicht, sagt diese Oberschwester: "Ich mache mir sehr große Sorgen um meine Mitarbeiter. Sie sind alle sehr müde und gestresst. Und es gibt sehr viele Kranke, auch wegen Burn-Outs." Dawn Murphy ist Covid-Patientin hier im Krankenhaus: "Es hat mich einfach umgehauen, ja, so kann das jedem passieren." Die Krankenhäuser in England bereiten sich auf einen Zustrom von Tausenden weiteren Coronavirus-Patienten in den nächsten Wochen vor. Entsprechend hatte sich auch Großbritanniens Premierminister Boris Johnson geäußert. Auch die Zahl der Todesfälle steige auf durchschnittlich 300 pro Tag an, mehr als doppelt so viele wie noch vor drei Wochen.

Mehr