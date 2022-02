Während die Inzidenz in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht, nimmt die Debatte um eine Lockerung der Corona-Maßnahmen zu. Bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar könnte über den schrittweisen Wegfall der Maßnahmen gesprochen werden, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach der "Bild"-Zeitung. "Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt", sagte Lauterbach. Die größte Bremse für Lockerungen seien die Ungeimpften. Er gehe davon aus, dass im Herbst "der Spuk vorbei" sein werde, aber nur, wenn es eine Impfpflicht gebe. Nach Omikron dürften aber noch weitere Mutationen folgen, so Lauterbach. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag 95.267 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 16.849 Fälle mehr als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen Höchstwert von 1426,0. 49 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Eine Mehrheit der Deutschen findet die aktuellen Corona-Maßnahmen erstmals zu streng. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa für die "Bild am Sonntag" sind 49 Prozent für Lockerungen, 44 Prozent sind dagegen. Mehrheitlich wünschen sich viele Menschen Lockerungen in verschiedenen Bereichen, von Kontaktbeschränkungen für Geimpfte bis zu 2G-Regeln im Einzelhandel. Eine Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte werden aber befürwortet.

