An drei Tagen im Dezember, nämlich von Dienstag bis Donnerstag, soll vom Schloss Bellevue ein Lichtblick ausgehen. Und das auch im wörtlichen Sinne. Jeder Deutsche kann seine persönliche Botschaft zur Corona-Pandemie ans Bundespräsidialamt schicken, die dann Eingang in eine Lichtinstallation finden kann, die am Sitz des Bundespräsidenten erstrahlt. Im wahrsten Sinn ein Lichtblick, sagte dieser. Denn aktuell habe uns das Corona-Virus und seine Folgen in Dunkelheit gehüllt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag: "Manche sind von den Folgen einer Covid-Erkrankung noch gezeichnet. Andere haben einen geliebten Menschen verloren. Und statt einander durch Nähe Trost spenden zu können, müssen wir Abstand halten. Und das gerade in der Vorweihnachtszeit, in der viele sich besonders nach Nähe und nach Wärme sehnen. Statt vorweihnachtlichem Trubel erleben wir Leere und Stille" Die künstlerische Gestaltung der Installation kommt von dem Duo Detlef Hartung und Georg Trenz, das 2019 mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis für das Projekt "Dona Nobis Pacem" am Kölner Dom ausgezeichnet wurde. Die beiden Männer beschäftigen sich bereits seit vielen Jahren mit dem Verhältnis von Licht, Raum und Sprache.

