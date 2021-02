Für viele Italiener war dieser Montag ein besonders guter Tag. Denn endlich konnten Sie ihren morgendlichen Espresso wieder an der Kaffebar bekommen und im Stehen vor Ort trinken. Während viele EU-Staaten ihre Corona-Maßnahmen zuletzt noch verschärft haben, sind in Italien weitreichende Lockerungen des Lockdowns in Kraft getreten. Die meisten Regionen des Landes wurden zu gelben Zonen herabgestuft, in denen das Ansteckungsrisiko als gering gilt. Restaurants dürfen tagsüber wieder öffnen, auch Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum in Rom sind Besuchern wieder zugänglich. Allerdings ist es nicht erlaubt, sich zwischen den unterschiedlichen Regionen zu bewegen. Außerdem bleibt von 22 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre in Kraft. Dennoch seien die Lockerungen ein wirklicher Anlass zur Freude, sagt dieser Barbetreiber. "In diesem historischen Moment ist es schwierig zu sagen 'wir denken immer positiv' - das sollte man nicht sagen! Aber wir sind immer hoffnungsvoll. Wir warten auf die Rückkehr der Touristen, aber im Moment ist dieser Gedanke wie eine Utopie. Sowohl für Touristen aus Italien als auch aus dem Rest der Welt. Historische Orte leben hauptsächlich von Touristen - 90 Prozent. Diese ganze Situation hat unser Leben unmöglich gemacht - und macht es immer noch unmöglich." In Italien war die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt deutlich zurückgegangen. Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza warnte vor fahrlässigem Verhalten. Die Menschen müssten weiterhin "größte Vorsicht walten lassen, sagte er. Die Regionen Apulien, Sardinien, Sizilien, Umbrien und Bozen bleiben in der "orangenen Zone". Dort dürfen in den Bars und Restaurants nur Speisen zum Mitnehmen verkauft werden. Auch die Museen müssen geschlossen bleiben.

