Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland ist auf den bislang höchsten Wert seit der zweiten Aprilhälfte gestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 2828 neue Corona-Fälle, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle steigt nach Angaben des Instituts um 16 auf 9.562. Ein Anstieg zeichnet sich weiterhin bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten ab. Laut aktuellem RKI-Lagebericht werden derzeit 449 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 219 davon müssen beatmet werden. Vor einer Woche hatte die Zahl der Intensivpatienten noch bei 352 gelegen, in der Woche davor bei 278. Rund 8900 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei. Wegen der steigenden Infektionszahlen in der Hauptstadt geht Berlin mit einem sogenannten "Zerstreuungsgebot" gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor. Demnach dürfen Gaststätten nur noch bis 23.00 Uhr öffnen. In der Zeit zwischen 23.00 und 06.00 Uhr dürfen sich höchstens bis zu fünf Personen gemeinsam im Freien aufhalten. In privaten Räumen dürfen nur noch bis zu zehn Menschen zusammenkommen. Damit sollen unter anderem Partys verhindert werden. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller appellierte an die Bürger, sich an die Corona-Beschränkungen zu halten: "Der Charité Chef hat mich heute noch einmal darüber informiert, dass die Bettenzahl steigt, die mit schwerst Erkrankten belegt werden, und mit denjenigen, die zwangsbeatmet werden müssen. Ich bitte insofern wirklich alle eindringlich, diese Situation ernst zu nehmen und mit uns gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir es, wie wir es immer sagen, uns und andere bestmöglich schützen. Und dazu gehören leider auch auf absehbare Zeit noch die Regeln, die wir jetzt miteinander beschlossen haben." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte unter anderem Berlin aufgefordert, angesichts stark steigender Neuinfektionen die bestehenden Corona-Beschränkungen strikter umzusetzen. . Er kritisierte scharf, dass etwa die Maskenpflicht in Restaurants teilweise nicht eingehalten werde und weiter illegale Partys stattfänden.

