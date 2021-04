HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Mittlerweile sind es über 20 Millionen Menschen, die eine erste Impfung haben, in Deutschland erhalten können gegen Covid-19. Und die Zahl steigt weiter ständig. Und seitdem wir die Arztpraxen einbezogen haben und - das ist ja die Voraussetzung - mehr Impfstoff zur Verfügung haben, sehen wir jetzt auch. Und ich gehe davon aus, auch in dieser Woche, immer mal wieder neue Tagesrekorde. Das sind gute Nachrichten, auch bei aller Kritik an dem erwarteten langsamen Start im ersten Quartal. Wir schaffen nämlich mit diesen Impfungen die Voraussetzungen dafür, dass wir mehr Alltag wieder möglich machen können, Schritt für Schritt. Gleichzeitig sehen wir, dass der steile Anstieg der Infektionszahlen vorerst gebremst werden konnten. Sie scheinen sich, die Infektionszahlen, auf hohem Niveau zu stabilisieren. Und in den letzten zwei Tagen sehen wir sogar - wir müssen jetzt schauen, sind das Momentaufnahmen oder ein Trend - auch zurückzugehen. Das reicht aber leider noch nicht, denn die Zahlen insgesamt sind noch zu hoch. Das zeigt auch der Blick auf die Intensivstationen. Die sind weiterhin in zu vielen Städten, in zu vielen Regionen zu voll. Covid-19 Patienten müssen teilweise verlegt werden. Ärzte und Pflegekräfte arbeiten seit Monaten, spätestens seit Beginn der zweiten Welle, am Anschlag. Deshalb, wir sind klar: Die Zahlen müssen nicht nur stagnieren. Sie müssen runter, weiter runter. So schützen wir Leben. So schützen wir eben aber vor allem auch unser Gesundheitssystem vor Überlastung. Und dass die Zahlen runtergehen und kommen weiter, ist die Voraussetzung dafür, dass wir dann sicher öffnen können und auch sicher lockern können. Das ist die Voraussetzung, damit wir das sicher tun können. In den Schulen, in den Kindertagesstätten, für die Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel, für Treffen mit Freunden und Familien, für alle Bereiche, um die es dann beim Öffnen auch geht."

Mehr