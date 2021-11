Der Berggasthof Pflegersee Resort in Garmisch-Partenkirchen hat eigentlich alles, was sich ein Urlauber wünschen kann. Einen See, Berge, eine tolle Aussicht und leckeres Essen. Auch Hochzeiten und Feste kann man hier feiern. Doch leider verhagelt die vierte Corona-Welle derzeit allen Beteiligten gehörig die Stimmung. Der Chef des Berggasthofs, Volker Neuroth, war eigentlich über die Weihnachtszeit gut ausgelastet. Jetzt, so sagt er, hätten bis zu 70 Prozent der eigentlich eingeplanten Gäste ihre Reservierung abgesagt. "Ja, das bedeutet einen großen finanziellen Verlust. In dem Fall wäre eigentlich, muss ich jetzt wirklich sagen, wenn jetzt noch einmal ein Lockdown kommen würde, wäre eigentlich fast sinnvoller, weil wir verhungern am langen Arm im Moment, wenn das so weitergeht." Miese Stimmung herrscht auch in vielen anderen Restaurants und Hotels in der Stadt. Immer wieder gebe es neue Corona-Regeln, das Krisenmanagement der Politik würde nicht funktionieren, so der Vorwurf. Die Menschen seien verunsichert und hätten keine Lust mehr auf Restaurant oder Urlaub. Die derzeitige Situation sei katastrophal, sagt Hoteldirektor Daniel Schimmer. Er könne mit der Umsetzung der Vorschriften nicht mehr mithalten. Deshalb habe er beschlossen, sein Hotel am Sonntag zu schließen. "Es ist super traurig. Vor wenigen Tagen habe ich ein Interview gegeben und habe mich gefreut auf eine gigantische Wintersaison wieder. Wir waren ausgebucht, was Weihnachten und Silvester anbelangt. Neujahr hat es super, superschön ausgeschaut. Aber mit der Panik der Regierung, die sich auf den Bürger überträgt, kamen die Stornierungen. Und jetzt sieht es schwierig aus." Währenddessen steigen die Corona-Zahlen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen weiter an. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag die 7-Tage-Inzidenz hier am Mittwoch bei 726,1. Bundesweit meldete das RKI am Mittwoch 52.826 Neuinfektionen.

