Einer der Rückkehrer aus Wuhan wird in der Frankfurter Uniklinik auf das neue Coronavirus untersucht. Die Person habe Atemnot und leichten Husten gehabt. "Das ist nicht sonderlich gefährlich, selbst wenn es ein Fall wäre." Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, Rene Gottschalk sagte am Samstagabend am Flughafen: Den übrigen Passagieren der Maschine ginge es den Umständen entsprechend gut, so der Frankfurter Sozialminister Kai Klose. Ein erster Todesfall außerhalb Chinas durch das Coronavirus wurde unterdessen von den Philippinen gemeldet. Das Gesundheitsamt in Manila meldete, es handle sich dabei um einen Mann aus Wuhan, Hauptstadt der chinesischen Provinz Hubei, die das Zentrum der Corona-Infektionswelle bildet. Wie Deutschland, haben inzwischen zahlreiche Länder Rückholaktionen organisiert, um ihre Staatsangehörigen aus der Provinz herauszuholen. Diese Bilder zeigen eine türkische Militärmaschine, in der Bürger aus der Türkei, Aserbaidschan, Georgien und Albanien mit einem Team aus Medizinern in die Türkei gebracht werden. Laut Angaben der Behörden sei keiner der Passagiere mit dem Virus diagnostiziert worden, und - wie auch andernorts - werden sowohl die Passagiere als auch das Begleitteam noch zwei Wochen nach der Landung in der Quarantäne verbleiben. Wie so eine Quarantäne aussehen kann, zeigen die Bilder des polnischen Studenten Jacek, der seinen Aufenthalt auf einer Isolierstation in einem Warschauer Krankenhaus auf Instagram dokumentierte. Er hatte als Teilnehmer eines Austauschprogramms ein Semester in Wuhan verbracht. Jacek erzählt, das Essen werde ihm durch ein kleines Fenster angereicht und manchmal habe er Schwierigkeiten die Ärzte und Schwestern wiederzuerkennen, weil sie alle Spezialuniformen trügen. Bei Jacek wurde eine Infektion mit dem Virus glücklicherweise mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen. Die Zahl der in China bestätigten Krankheitsfälle hingegen, ist laut einer Meldung des chinesischen Staatsfernsehens am Samstag auf fast 14.500 gestiegen.