Lockdown-Zeit ist Spielezeit - bei Familie Schwaderlapp in Wiesbaden gleich in doppelter Hinsicht. Denn: Die vier Töchter haben ein eigenes Corona-Brettspiel entwickelt. Bereits im März begannen sie mit den Planungen, bei denen es vor allem um eines ging: auch mal über die aktuelle Situation zu lachen. Dafür haben die 20-jährige Sarah und ihre 14 Jahre alte Schwester Lara alles gegeben. Von ihnen stammt die Grundidee, an der schnell die gesamte Familie beteiligt war, sagte ihre Schwester Rebecca: "Dann haben wir uns halt eigentlich fast jeden Abend drangesetzt und zusammen dran gearbeitet und es war schon ganz schön, weil es dann irgendwie auch im Vordergrund stand, man immer nachgedacht hat: Was könnten wir für Ideen noch reinbringen? Also es war schon eine große Ablenkung vielleicht auch, dass man halt diese Situationen besser verarbeiten kann und eben auch, dass wir aus den Nachrichten dann immer so Aspekte reingebracht haben, z.B. mit den Hamsterkäufen. Oder wir haben gesehen, dass besonders in Italien diese Balkonkonzerte, das es die gab und da haben das dann eben auch in eine Aktionskarte umgewandelt." Der Grundgedanke: die Spieler müssen Einkaufslisten abarbeiten - angesichts von Hamsterkäufen und grassierender Viren gar nicht so leicht. Auch deswegen setzt die Idee auf das Prinzip der Solidarität, das die Spieler durch Tauschhandel und dem Einkaufen für die Nachbarn aus der Risikogruppe umsetzen. Entwicklung und Produktion des Spiels wurden schnell zur Familiensache: Vater Benedikt organisierte Produktdesigner Mustafa Kücük, die gesamte Familie spielte das Spiel immer wieder durch und machte Verbesserungen. Mutter Paulette organisiert mit den Zwillingen Sarah und Stella den Vertrieb. Verpackt wird im Wohnzimmer. Der spielerische Umgang mit der Pandemie ist beliebt: viele Jugendzentren und Betreuungseinrichtungen haben sich schon ein Exemplar gesichert. Aber auch bei Familien ist das Spiel ein Renner. Über 2000 Exemplare haben die Schwaderlapps bereits verkauft - und Hunderte Bestellungen liegen noch vor.

