Ihre Reise haben sich diese Passagiere wohl etwas anders vorgestellt: spektakuläres Silvesterfeuerwerk auf Madeira, Inselhopping auf den Kanaren. Stattdessen wartete die "Aida Nova" tagelang im Hafen von Lissabon. Dutzende Crew-Mitglieder waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie wurden nach Angaben des Unternehmens in Hotels in Lissabon gebracht und befinden sich dort mit nur milden Symptomen in Isolation. Dennoch wird die Kreuzfahrt abgebrochen, teilte der Kapitän der "Aida Nova" am Sonntag den Passagieren mit. Die Mitarbeiter der deutschen Reederei hätten bereits damit begonnen, für die fast 3.000 Gäste an Bord die Heimreise ab Lissabon zu organisieren. In der Zwischenzeit könnten die Menschen die portugiesische Hauptstadt und Umgebung auf Landausflügen erkunden.

