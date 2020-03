"Stay Home! - Bleibt zu Hause! war am Montagabend auf der berühmten Cheops-Pryramide in Gizeh nahe der ägyptischen Hauptstadt Kairo zu lesen. Mit den Projektionen auf der Pyramide wurde in Zeiten der Coronavirus-Pandemie zur Vorsicht geraten. Die Botschaften waren in arabischer und englischer Sprache zu lesen. Sie würden sich an die ganze Welt richten, sagte Tourismusminister Khaled el Anani: "Das Virus bedroht nicht so sehr Ägypten, die Situation in Ägypten ist Gott sei Dank sehr stabil. Aber es ist eine Botschaft der Solidarität an alle Länder, wo sich das Virus stärker verbreitet hat. Deshalb wollten wir ihnen die selbe Botschaft auf Englisch schicken. Bleibt zu Hause und passt auf euch auf." Auch Danksagungen an die Mediziner, Krankenschwester und Pfleger, die derzeit mit der Corona-Pandemie kämpfen, wurden auf die Pyramide projiziert. Die Pyramiden von Gizeh sind ebenso wie zahlreiche andere Touristenattraktionen des Landes wegen der Pandemie derzeit geschlossen. In Ägypten gab es bis Montag 656 offiziell verzeichnete Corona-Infektionsfälle, mindestens 41 Menschen starben dort an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Der Tourismussektor des Landes ist infolge der Pandemie weitgehend zum Erliegen gekommen.