Die portugiesische Gesundheitsministerin Marta Temido war am Mittwoch persönlich zum Militärflughafen in Lissabon gekommen, um die 26 Ärzte und Pflegkräfte der Bundeswehr zu empfangen. Die Soldatinnen und Soldaten sollen die portugiesischen Ärzte im Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützen. Mitgebracht haben sie 50 Beatmungsgeräte, 150 Infusionsgeräte und 150 Krankenbetten. Ihr Einsatz soll zunächst drei Wochen dauern. Temido bedankte sich bei Deutschland und der Bundeswehr: "Dies ist ein weiteres Beispiel für die europäische Solidarität, für die Solidarität zwischen den EU-Ländern, von der schon andere profitiert haben und die heute auch Portugal zugutekommt. Zuvor hatte Portugal auch seine Bereitschaft bekundet, anderen Ländern ebenfalls zu helfen. So wird Europa gemacht und so werden große Schwierigkeiten überwunden." Die nächsten Tage seien im Kampf gegen die Pandemie entscheidend, sagte Temido. Mit der Unterstützung aus Deutschland sollen zusätzliche Intensivbetten für Covid-19 Patienten in Betrieb gehen. Die acht Ärztinnen und Ärzte sowie das Sanitätspersonal sollen im privaten Hospital da Luz in Lissabon bei der Behandlung schwerkranker Covid-19-Patienten aushelfen. Die Lage in Portugals Krankenhäuser ist dramatisch. Dort bildeten sich in den vergangenen Tagen teilweise lange Schlangen von Krankenwagen, weil die Kranken nicht so schnell aufgenommen werden konnten. Für den starken Anstieg der Corona-Infektionen wird unter anderem die von Großbritannien ausgehende, besonders ansteckende Virusvariante verantwortlich gemacht.

