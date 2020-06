Erneut wird eine Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen zum Hotspot von Corona-Infektionen. Beim Fleischhersteller Tönnies im westfälischen Kreis Gütersloh haben sich Hunderte Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Die Behörden im Kreis stecken mitten in der Krisenbewältigung und benötigen Hilfe von Land und Bund. Landrat Sven Georg Adenauer: "Wir haben 730 infizierte Personen - das ist nochmal durch die Decke gegangen - von 1.500. Ich habe Hilfe der Bundeswehr angefordert, die sind morgen eingetroffen. Ich habe auch Hilfe von Bund und Land eingefordert, weil wir sehen, dass wir das alleine nicht mehr schaffen. Das übersteigt die Kraft und die Fähigkeit eines jeden Kreises." Ordnungskräfte sollen darauf achten, dass die Menschen ihre Quarantäne auch wirklich einhalten. Zusätzliche Verwaltungskräfte und Ärzte werden laut Angaben der Bezirksregierung Detmold benötigt. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt nun nach dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Bundesregierung will der Fleischindustrie nach der Häufung von Infektionen strengere Regeln verordnen. Bereits im Mai hatte es in einem Schlachtbetrieb im NRW-Kreis Coesfeld zahlreiche Infektionen gegeben.