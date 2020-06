Der Corona-Ausbruch in Berlin-Neukölln zieht immer weitere Kreise. Am Dienstag gab es zu der jüngsten Entwicklung in dem Stadtteil eine Pressekonferenz. Bezirksbürgermeister Martin Hikel unterstrich die Besonderheit dieser Ansteckungswelle: "Dass sicherlich wir in Neukölln, in den betroffenen Haushalten eine sehr beengte Wohnsituation haben und wenn sie sich erinnern, wo das Coronavirus in Deutschland und Europa seinen Anfang genommen hat, so hat es ja in den Skigebieten begonnen, in Österreich, und ist mittlerweile in den Mietskasernen angekommen." Nach Aussage des Bezirksbürgermeisters ist der neue Ausbruch nicht gerade überraschend. Denn in manchen Wohnungen würden bis zu 10 Personen unter einem Dach leben. Dazu noch mal der SPD-Politiker Martin Hikel: "Das heißt, wir sind bei denjenigen angekommen, die nicht viel Geld für Wohnraum zur Verfügung haben. Und in größeren Familien miteinander leben und aufgrund der sozio-ökonomischen Situation eine größere Wohnung nicht leisten können und damit in besonders beengten Wohnverhältnissen sind." 57 positive Fälle wurden laut den Behörden am Dienstag festgestellt. Daher wurden für rund 370 Haushalte Quarantäne-Maßnahmen angeordnet. Die Betroffenen lebten an sieben Standorten in verschiedenen Kiezen, so der Gesundheitsstadtrat Falko Liecke: "Wir testen weiter. Wir hatten gestern weitere Teams vor Ort. Wir werden die ganze Woche weitere Teams vor Ort haben. Wir werden uns verstärken, um einfach auch die Menge an Menschen testen zu können und auch erreichen zu können. Damit wir das Infektionsgeschehen insgesamt auch erfassen. Das gestaltet sich nicht sehr einfach, daher haben wir Sprachmittler vor Ort, Sozialarbeiter mit vor Ort, die uns dabei helfen, den Zugang zu den Familien zu finden. Es sind mitunter Menschen, die eine sehr ausführliche Erklärungen benötigen, wieso und warum Quarantäne wichtig ist und notwendig ist." Wie es genau zu der Ansteckungswelle kommen konnte, ist bisher noch unklar. Wichtig bleibt jedoch, dass die Menschen weiterhin umfassende Informationen erhalten, Masken tragen, sowie Hygiene- und Abstandsregeln beachten, so dass die weitere Ausbreitung des Coronavirus möglichst eingedämmt werden kann.