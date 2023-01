STORY: Viele Menschen warteten am Montag geduldig vor der Einwanderungsbehörde in Peking, um Passanträge für Reisen ins Ausland oder nach Hongkong zu stellen. Nach dem Ende der Null-Covid-Politik hatte China am Sonntag die Grenzen wieder geöffnet. Viele Chinesen sind nun erleichtert: "In der Branche, in der ich arbeite, muss ich mit dem Ausland kommunizieren. Also werde ich reisen müssen. Wir bewegen uns in einem globalen Markt, das betrifft die Kommunikation und die Information. Es gibt auch einige internationale Konferenzen, an denen ich teilnehmen muss." "Ja, ich habe wegen der Pandemie gewartet und gewartet, aber jetzt freue ich mich darauf, zu reisen und mehr von Japan zu sehen." Trotz der Öffnung wird keine große Reisewelle aus China erwartet. Die Zahl der Flüge von China ins Ausland liegt sehr deutlich unter dem Niveau von vor der Pandemie. Die Tickets sind sehr teuer, zudem sollen zunächst Geschäftsreisende bevorzugt werden. Touristen müssen sich hinten anstellen. Aus Sorge über mögliche neue Virus-Varianten infolge der riesigen Corona-Welle in China verlangen Deutschland und viele andere Länder von Reisenden einen negativen Corona-Test vor dem Abflug, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Wie die Corona-Lage in dem Land tatsächlich ist, kann nur geschätzt werden. Allein in den ersten drei Dezemberwochen sollen sich mehr als 240 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert haben.

