Die Mitarbeiter des Marburger Instituts für Virologie beschäftigen sich derzeit viel mit der Diagnostik von Patienten, die möglicherweise das neue Coronavirus in sich tragen. Leiter des Instituts, Stephan Becker, hierzu: "Das ist natürlich sehr wichtig dafür, damit man die Patienten gegebenenfalls isolieren kann, wenn sie dieses neue Coronavirus haben oder eben laufen lassen kann, wenn sie mit einem anderen Atemwegserreger infiziert sind." Laut Becker arbeite das Institut mit vielen Kollegen aus Deutschland an einem neuen Impfstoff gegen das neue Coronavirus. "Das wird aber ziemlich lange dauern. Wir schätzen mit anderthalb Jahren, bis der bei den Menschen angewandt werden kann." Man wisse momentan noch nicht genau, wie gefährlich das Virus sei. "Das heißt, es kann sein, dass von dieser jetzigen Todesfallrate von etwa einem Prozent oder zwei Prozent, dass das noch weiter weit runtergeht. Und wir rechnen damit, dass das im Promillebereich ist", so der Virologe. Die große Aufmerksamkeit für das Virus sei wichtig, es gebe aber derzeit keinen Grund, Angst vor einer Ansteckung zu haben. Inzwischen ist das Coronavirus in Deutschland zum ersten Mal bei einem Kind festgestellt worden. Dies gab das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag bekannt. Es handelt sich um das Kind eines Mannes aus Siegsdorf im Landkreis Traunstein, dessen positiver Befund am Donnerstag bekanntgeworden war. Der Mann arbeitet bei dem Autozulieferer Webasto in Stockdorf bei München, bei dem insgesamt fünf Mitarbeiterr angesteckt wurden. Damit gibt es sechs Fälle in Deutschland.