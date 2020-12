Eiskalt und dennoch heiß erwartet: In der Universitätsklinik von Croydon in Südengland werden die ersten Lieferungen eines Impfstoffes gegen das Corona-Virus umgepackt. Die Briten bereiten sich darauf vor, ab Dienstag das erste Land zu sein, das den Impfstoff von BioNTech und Pfizer einsetzt. Zunächst soll in Krankenhäusern geimpft werden, später auch in Arztpraxen, wie die Regierung am Sonntag mitteilte. Louise Coughlan, die Chefapothekerin hier, sagt, sie sei sehr stolz: O-Ton: "Es ist... es ist eigentlich einfach unglaublich. Natürlich kann ich sie nicht in den Händen halten, weil sie minus 70 Grad haben, aber zu wissen, dass sie hier sind und wir zu den ersten im Land gehören, die den Impfstoff tatsächlich erhalten haben, und damit zu den ersten in der Welt, ist einfach unglaublich. Ich bin so stolz". Großbritanniens Behörden erteilten bereits Mitte voriger Woche die Notfallzulassung für diesen Impfstoff - ein Sprung nach vorn im globalen Wettlauf, um den Beginn des vielleicht wichtigsten Massenimpfprogramms auch der britischen Geschichte. O-Ton: "Sie werden in der -73-Grad-Gefriertruhe aufbewahrt und sie werden dort herausgenommen, wenn es angebracht ist. Das Krankenhaus durchläuft gerade die letzten Kontrollen, um das Impfprogramm für unsere Gruppen mit hoher Priorität durchführen zu können, und wir werden sie herausnehmen, wenn es angebracht ist". Der britische Nationale Gesundheitsdienst (NHS) hat diese Reihenfolge bestimmt für die ersten Impfungen: die Über 80-Jährigen, die Mitarbeitenden in der vordersten Front des Gesundheitswesens sowie das Personals und die Bewohner von Pflegeheimen.

