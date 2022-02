Die Hemmschwelle möglichst niedrig halten. Das ist die Idee. Seit Beginn der Woche kann man sich auch in Apotheken gegen Corona impfen lassen. Entsprechend exemplarisch der Fall von Yusuf Eryürük. Denn bei ihm war es eine spontane Entscheidung, sich in der Europa-Apotheke in Düsseldorf seine Booster-Impfung abzuholen. Bedenken hatte er dabei keine: "Nein, hier ist viel besser, weil ohne Termin, da kommt man da rein und, ja, ist besser. Hausarzt muss man einen Termin ausmachen, hingehen, warten, nee, hier ist besser." Im Arbeitszimmer verabreichte ihm Apotheker Thomas Stephan die gewünschte Dosis Biontech. Das Ganze dauerte circa 30 Minuten. "Ich bin froh darüber, denn ich habe das seit zwei Jahren angestrebt und bin der Meinung, dass wir damit eine sinnvolle Ergänzung zu der Impfung der Ärzte machen können, ohne denen wehzutun. Denn in fast allen europäischen Ländern impfen die Apotheker mit großem Erfolg und man hat das wissenschaftlich mehrfach untersucht. Die Impfungen der Apotheken, die kommen einfach on top, also wird einfach insgesamt mehr geimpft dann." Impfungen gelten nach wie vor als Königsweg, um endlich aus der Corona-Pandemie herauszukommen. Bisher sind laut Robert-Koch-Institut rund 75 % der Bevölkerung in Deutschland vollständig geimpft. Sorgen bereitet den Fachleuten dabei jedoch die Impflücke bei über 60-Jährigen. Gerade vor dem Hintergrund, dass am Montag erneut Höchstwerte bei den Infektionen bekannt gegeben wurden. Das RKI meldete eine 7-Tage-Inzidenz von über 1.400 - Tendenz weiterhin steigend.

