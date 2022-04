STORY: In der chinesischen Finanzmetropole Shanghai sind am Dienstag über 50 weitere Corona-Todesfälle gemeldet worden. Damit steigt die offizielle Zahl der Opfer auf 190. Die Infektionszahlen wurden ab dem 17. April erhoben. China verfolgt eine strenge Null-Covid-Strategie, daher halten die harten Lockdown-Maßnahmen in der 26-Millionen-Metropole und die Massentests weiter an. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen. Fast alle Geschäfte sind geschlossen. Das Virus verbreitet sich weiterhin mit fast 20.000 Fällen täglich. Die Angst der Menschen, in eine staatliche Isolationseinrichtung zu müssen, ist groß. Auch der Handel muss mit immer mehr Einbußen rechnen. Und das betrifft nicht nur Shanghai. Denn die Stadt ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die weltweite Wirtschaft. Auch andere Städte in China, darunter die Hauptstadt Peking, melden immer mehr Corona-Infektionsfälle.

